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В Приморье тайфун заблокировал 62 человек на базе отдыха

В Приморье тайфун заблокировал 62 человек на базе отдыха
Фото: pixabay.com

Во время тайфуна «Майсак» 3 сентября 62 человека оказались заблокированными на базе отдыха в поселке Волчанец Партизанского района. В числе застрявших — 16 детей и два младенца, сообщает пресс-служба приморского МЧС.

Сообщение с просьбой о помощи поступило в приморское МЧС в 21:25. Отдыхающие оказались заблокированы в своих домиках, высота волн достигала четырёх метров.

Спасателям понадобилось 25 минут, чтобы добраться до базы отдыха. Гостей базы эвакуировали и доставили в пункт временного размещения в поселок Волчанец.

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#Дальний Восток #происшествия

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