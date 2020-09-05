В Приморье тайфун заблокировал 62 человек на базе отдыха

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Во время тайфуна «Майсак» 3 сентября 62 человека оказались заблокированными на базе отдыха в поселке Волчанец Партизанского района. В числе застрявших — 16 детей и два младенца, сообщает пресс-служба приморского МЧС.

Сообщение с просьбой о помощи поступило в приморское МЧС в 21:25. Отдыхающие оказались заблокированы в своих домиках, высота волн достигала четырёх метров.

Спасателям понадобилось 25 минут, чтобы добраться до базы отдыха. Гостей базы эвакуировали и доставили в пункт временного размещения в поселок Волчанец.