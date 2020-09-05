Всех желающих приглашают на субботник на Вознесенском кладбище

В следующую субботу, 12 сентября, амурские краеведы-энтузиасты запланировали субботник на Вознесенском кладбище в Благовещенске. Акция пройдёт с 9 до 12 часов.

Все меры безопасности будут соблюдены: свежий воздух, социальная дистанция и индивидуальные средства защиты. Организаторы подчёркивают: главное прийти в правильное место. Первое историческое Вознесенское кладбище находится на Октябрьской, между Калинина и Мухина. Как ориентир краеведы используют заправку на стороне ресторана Ани. Всех желающих будут ждать в сквере слева от заправки.

Краеведы решили организовать несколько групп с командирами.

«Ты готов возглавить небольшую бригаду и взять участок работы? Тогда напиши нам в директ и оставь телефон и имя. Если у тебя есть инвентарь, то приноси с собой: перчатки, лопаты, эмульсионную краску и кисти. А если есть ещё и пила, носилки, мешки и грабли — замечательно!», — пишут краеведы в инстаграме.

У краеведов есть и своё оборудование, но его хватит только на восемь человек. Есть перчатки, краска, пила и лопаты.

— Красить могилы будем в красный и белый цвет. Краска есть, просим принести только белую эмульсию. Мы, краеведы, убираемся там каждую субботу по три часа. А в этот раз решили позвать ещё помощи. Так как летом уже собирали волонтёров, то немного активистов на примете есть. К сожалению, не хватает сильного звена — мужчин, чтобы пилить ветки. А вот женщин намного больше, — рассказал краевед Евгений Литус.

Энтузиасты открыты к предложениям. Они проведут со всеми знакомство и выслушают идеи и видения будущего этой территории. Организаторы предупреждают: детей лучше с собой не брать, но и выгонять, конечно же, никого не будут. Мешки с мусором после уборки заберёт «ГСТК».

«Если не можешь прийти к 9:00, приходи в любое время до 13:00 часов. Привози горячий чай и печеньки! Приходи сам и позвони другу!» — пишут краеведы в своём инстаграм-аккаунте.

Напомним, что идея преображения появилась у краеведов в начале лета. Общественники даже подготовили три варианта воссоздания исторического места. За каждый вариант можно было проголосовать в опросе краеведов. Субботник перенесли с 12 июня на 12 сентября в связи с эпидемиологической ситуацией.