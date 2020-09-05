Стало известно, как россияне хотят встретить старость
В распоряжении ТАСС появилось исследование, благодаря которому стало известно, как россияне мечтают встретить старость. Так 48% россиян хотели бы на пенсии переехать к морю насовсем, 22% на пенсии хотели бы ездить в экскурсионные и образовательные туры, 18% опрошенных предпочли пляжный отдых. По мнению респондентов, для отдыха самыми комфортными считаются Крым, Сочи и Байкал.
В исследовании отмечается: «В этом году половина россиян (50,1%) отдыхала или собирается отдыхать в России. Остальные либо отложили отпуск из-за пандемии (37,7%), либо надеются все-таки отдохнуть за границей. При этом более трети (33,6%) путешественников скорее удовлетворены соотношением цены и качества на российских курортах и еще 11,8% полностью всем довольны».
Для отдыха на пенсии опрошенные россияне выбрали Крым (36,5%), Байкал (27,2%), Сочи (26,3%), Горный Алтай (23,8%) и Минеральные Воды (23,4%). Стереотип о пенсионерах, мечтающих окучивать грядки на даче, судя по ответам респондентов является мифом - такой вид отдыха выбирает только 14,7% россиян.
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