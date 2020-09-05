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5сентября
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сегодня, 10:25 0

В Амурской области 21 приусадебный участок освободился от воды

В Амурской области 21 приусадебный участок освободился от воды
Фото: 28.mchs.gov.ru

После сильного дождя в Приамурье в шести муниципалитетах остаются подтоплены приусадебные участки. На сегодня, 5 сентября, вода ушла с 21 территории. Сейчас в воде остаются 259 участков, из них в столице Амурской области — 183.

В Благовещенске также подтоплен один жилой дом и три подвала социально-значимых объектов. Воду откачивают пожарно-спасательные подразделения и специалисты «ГСТК».

Второе место по количеству подтоплений занимает Белогорск. Здесь в воде 62 садоводческих участка дачного поселка Междуречье. Остальные участки находятся в Ромненском, Ивановском и Благовещенском районах. В Серышевском и Ромненском районах ещё подтоплены три участка автомобильных дорог. Однако, транспортное сообщение не нарушено.

В столице Приамурья в пункте временного размещения находятся два человека. Подготовили ещё пять ПВР в сёлах Ромны, Овсянка и Пригородное, а также в пгт. Серышево и городе Белогорск. Общая вместимость — 215 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

В муниципалитетах по телефонам ЕДДС принимают заявки на откачку воды. Также работают оценочные комиссии. Обстановка находится под контролем специалистов ГУ МЧС России по Амурской области. В ликвидации последствий паводка в Приамурье задействовано более ста человек, 44 единицы техники и два плавсредства.

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#МЧС #происшествия #большая вода #погода

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