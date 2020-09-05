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5сентября
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сегодня, 10:04 0

ФСБ задержала готовивших массовые убийства в школах

ФСБ задержала готовивших массовые убийства в школах
Фото: ФСБ РФ

Федеральная служба безопасности в нескольких регионах России задержала планировавших массовые убийства. Всего под стражей оказалось 13 человек, 11 из них были участниками закрытого интернет-сообщества одной из социальных сетей, — сообщили на официальном сайте ведомства.

Преступные планы сообщества подтвердили изъятые у них дневники, в них содержатся подробные инструкции по изготовлению взрывных устройств, схемы нападений на учебные заведения, здания правоохранительных структур и места с массовыми скоплениями людей. Также информация подтверждается в переписках: «Теракт хочу в школе сделать. Пойду на линейку в школу ... 100 хочу убить», — пишет один из задержанных.

Как рассказали в спецслужбе, у задержанных обнаружено четыре самодельных взрывных устройства с поражающими элементами, компоненты для их сборки, а также оружие.

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#происшествия

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