ФСБ задержала готовивших массовые убийства в школах

Фото: ФСБ РФ

Федеральная служба безопасности в нескольких регионах России задержала планировавших массовые убийства. Всего под стражей оказалось 13 человек, 11 из них были участниками закрытого интернет-сообщества одной из социальных сетей, — сообщили на официальном сайте ведомства.

Преступные планы сообщества подтвердили изъятые у них дневники, в них содержатся подробные инструкции по изготовлению взрывных устройств, схемы нападений на учебные заведения, здания правоохранительных структур и места с массовыми скоплениями людей. Также информация подтверждается в переписках: «Теракт хочу в школе сделать. Пойду на линейку в школу ... 100 хочу убить», — пишет один из задержанных.

Как рассказали в спецслужбе, у задержанных обнаружено четыре самодельных взрывных устройства с поражающими элементами, компоненты для их сборки, а также оружие.