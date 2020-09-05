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5сентября
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сегодня, 09:48 2

Три инвестора представили свои проекты по реконструкции аэропорта Благовещенска

Три инвестора представили свои проекты по реконструкции аэропорта Благовещенска
Фото: пресс-служба аэропорта Благовещенск

Три потенциальных инвестора представили свои бизнес-проекты по реконструкции и модернизации благовещенского аэропорта. Региональный минтранс приступил к их изучению.

Как сообщает минэкономразвития Приамурья, в конкурсе принимают участие три компании: московская «АБС», хабаровская «Дальневосточная концессионная компания» и красноярская «КрасИнвест».

Конкурсная комиссия в течении 15 дней проверит у каждого инвестора план развития аэропорта и финансовую модель проекта. После с победившей компанией заключат концессионное соглашение. Далее инвестор разработает проектную документацию и приступит к возведению новых зданий аэровокзального комплекса.

Инвестор, по условиям соглашения, должен построить новый международный терминал, грузовой комплекс, реконструировать привокзальную площадь, расширить парковочную зону, а также модернизировать действующий терминал внутренних авиалиний.

Как заверили в правительстве области, воздушная гавань, после окончания всех работ, останется в областной собственности — таковы условия концессионного соглашения.

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#Дальний Восток #областная власть #строительство #транспорт

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    1 час назад

    "Так гастарбайтеры уже делали же, потом пожар произошел"

  • foxik62

    foxik62
    32 минуты назад

    Если до ума доведут, то по логистике для китайских туристов это будет самый оптимальный маршрут на запад

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