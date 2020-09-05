Благовещенские полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве

Фото: pixabay.com

Сотрудники благовещенской полиции задержали молодого человека. Предположительно, он нашёл чужую банковскую карту и расплачивался ей в магазине, сообщает пресс-служба УМВД.

В дежурную часть поступило заявление от молодой девушки. Она рассказала, что с её потерянной банковской карты продолжают снимать деньги.

Сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер, опросили свидетелей и вышли на подозреваемого. Мужчина уже был судим. С помощью бесконтактных платежей молодой человек потратил с чужой карты 18 тысяч рублей. Подозреваемый отправлен под домашний арест.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».