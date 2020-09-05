В Благовещенске запретят поворачивать налево от ТЦ «Флагман»

Фото: пресс-служба администрации города

В Благовещенске изменится схема движения в районе ТЦ «Флагман»: поворот налево в сторону кольцевой развязки будет запрещён. Как сообщает пресс-служба администрации города, такое решение приняли на заседании межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения.

– Перекресток Тенистая – Калинина очень загруженный с большим трафиком движения транспорта. В настоящее время светофорное движение настроено так, чтобы увеличить пропускную способность улицы Тенистая со стороны ж/д вокзала в сторону кольцевой развязки (с двух полос поворот направо), а также улицы Калинина со стороны кольцевой развязки в сторону города и улицы 50 лет Октября. Машины, выезжающие со стороны торгового центра с левым поворотом, упираются в поток машин, идущих с Тенистой и имеющих приоритет в движении. При этом постоянно возникают аварийные ситуации, – пояснил Юрий Грязнов, начальник транспортного отдела администрации г. Благовещенска.

На совещании предложили два варианта решения проблемы. Первый – запретить поворот налево, второй – перенастроить работу светофора. Однако специалисты сразу отказались от последнего варианта. Они сообщили, что если сделать отдельную фазу светофора для движения налево, то будет блокироваться движение транспортных потоков и резко снизится пропускная способность перекрестка.

Поэтому принято решение запретить левый поворот. С торгового центра в микрорайон водители смогут проехать через улицу Заводскую с выходом на Мухина.

В ближайшие дни специалисты установят на участке информационный баннер и дорожный знак «Движение прямо и направо».

Дата изменения схемы дорожного движения будет сообщена позже.