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5сентября
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сегодня, 09:19 7

В Благовещенске запретят поворачивать налево от ТЦ «Флагман»

В Благовещенске запретят поворачивать налево от ТЦ «Флагман»
Фото: пресс-служба администрации города

В Благовещенске изменится схема движения в районе ТЦ «Флагман»: поворот налево в сторону кольцевой развязки будет запрещён. Как сообщает пресс-служба администрации города, такое решение приняли на заседании межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения.

– Перекресток Тенистая – Калинина очень загруженный с большим трафиком движения транспорта. В настоящее время светофорное движение настроено так, чтобы увеличить пропускную способность улицы Тенистая со стороны ж/д вокзала в сторону кольцевой развязки (с двух полос поворот направо), а также улицы Калинина со стороны кольцевой развязки в сторону города и улицы 50 лет Октября. Машины, выезжающие со стороны торгового центра с левым поворотом, упираются в поток машин, идущих с Тенистой и имеющих приоритет в движении. При этом постоянно возникают аварийные ситуации, – пояснил Юрий Грязнов, начальник транспортного отдела администрации г. Благовещенска.

На совещании предложили два варианта решения проблемы. Первый – запретить поворот налево, второй – перенастроить работу светофора. Однако специалисты сразу отказались от последнего варианта. Они сообщили, что если сделать отдельную фазу светофора для движения налево, то будет блокироваться движение транспортных потоков и резко снизится пропускная способность перекрестка.

Поэтому принято решение запретить левый поворот. С торгового центра в микрорайон водители смогут проехать через улицу Заводскую с выходом на Мухина.

В ближайшие дни специалисты установят на участке информационный баннер и дорожный знак «Движение прямо и направо».

Дата изменения схемы дорожного движения будет сообщена позже.

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#городская власть #дороги #мэрия

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Комментарии
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  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    1 час назад

    Это разумно

  • bishop2018

    bishop2018
    1 час назад

    лучше бы с калинина на право в сторону ТЦ сделали стрелку, сократилась бы пробка

  • EugeneAp

    EugeneAp
    1 час назад

    Ходьба по граблям - национальный вид спорта. Помнится, не так давно, въезды к Островам к Мухина перекрывали блоками. Решение продержалось пару дней. Кажется. Теперь вместо изменения режима светофора, будем запрещать поворот налево? Там по сути надо было с Тенистой поворот направо отключать, тогда какое-никакое количество народа смогло бы завершить поворот.

  • EugeneAp

    EugeneAp
    1 час назад

    А еще правильнее - сделать второй выезд на калинина за ж.д. путями. Только не сделают. Могут только лежащих полицейских ложить, светофоры втыкать везде ну и еще бордюры перекладывать.

  • vertex

    vertex
    46 минут назад

    "Тупики управления"

  • Себастьян Самуэльссон

    Себастьян Самуэльссон
    9 минут назад

    Это ж с сколько надо было бабла отвалить, чтобы в таком месте, где и без того проблемное движение, особенно в часы пик, очередной торговый центр втыкнуть. Или в нём была острейшая необходимость?

  • vanzelka

    vanzelka
    9 минут назад

    В россии две беды, дураки и дураки....

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