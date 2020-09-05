Выбор читателей за 4 сентября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 4 сентября.

С самого утра в редакцию Амур.инфо приходят фото и видео с последствиями ливня, который начался вчера вечером и шел всю ночь. Традиционно «плавает» микрорайон, его жители с трудом могут пройти некоторые участки. На улице Дьяченко легковые машины наполовину в воде, также под водой Кантемирова и Игнатьевское шоссе, улицы Тополиная и Промышленная, Мухина и Ленина, район Тайвань, Астрахановка, пятая стройка и КПП.

В Благовещенске из здания второго корпуса гимназии № 25 эвакуировали всех учащихся. Как сообщает пресс-служба администрации города, на территорию образовательного учреждения резко хлынула вода и начала подбираться к электрощитовой.

Российский флаг, поднятый вчера на набережной Амура, решено снять из-за неблагоприятных погодных условий. На данный момент в Амурской области объявлено штормовое предупреждение.

С начала сентября в Благовещенске уже превышена месячная норма осадков: выпало 78 миллиметров при норме в 72 миллиметра, из них 60 миллиметров – в минувшие сутки. Дождь с 3 на 4 сентября поставил новый рекорд, за ночь выпало 52 миллиметра осадков. Предыдущий рекорд 4 сентября был зафиксирован в 1985 году, когда за сутки выпало всего 35,8 миллиметра дождя.