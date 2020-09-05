Съемки нового «Бэтмена» остановили из-за коронавируса у Роберта Паттинсона

Фото: Jordan Strauss/Invision, via Associated Press

Новую историю про супергероя Бэтмена снимают в Великобритании. Выход фильма запланирован на 2021 год. Однако, на данный момент съемки приостановлены из-за положительного теста на коронавирус у членов съемочной группы.

О коронавирусе у исполнителя главной роли Роберта Паттинсона сообщает журнал Vanity Fair со ссылкой на компанию Warner Bros, пишут РИА Новости. — Один из членов съемочной команды фильма «Бэтмен» сдал положительный анализ на COVID-19, он сейчас находится на карантине в соответствии с установленными правилами. Съемки фильма временно приостановлены, — заявила компания Warner Bros., не уточняя, о каком именно члене съемочной команды идет речь. Согласно информации Vanity Fair, представители киноконцерна подразумевают именно Роберта Паттинсона.

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