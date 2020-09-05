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5сентября
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сегодня, 09:25 0

Депутата Госдумы ждет суд за рекордную взятку в размере трёх миллиардов рублей

Депутата Госдумы ждет суд за рекордную взятку в размере трёх миллиардов рублей
Фото: yandex.ru

Депутата Госдумы Вадима Белоусова будут судить за взятку в размере трех миллиардов рублей. Кроме него, на скамье подсудимых, окажется его подельник – бухгалтер ОАО «Первый хлебокомбинат» Маргарита Бутакова. Вместе они оказывали «помощь» в распределении госзаказов, сообщают РИА Новости.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ, с 2010 по 2014 годы Белоусов и Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области и другими лицами в Москве и Челябинске получили от представителей дорожно-строительного холдинга взятку за оказание общего покровительства в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог на общую сумму более трех миллиардов рублей.

Расследование уголовного дело завершено. В ближайшее время его отправят в суд. Отмечается, что лишение Белоусова депутатской неприкосновенности и привлечение его к уголовной ответственности осуществлялись в установленном порядке.

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#закон #российская власть #суды

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