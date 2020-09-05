Минздрав хочет запретить красители и ароматизаторы в сигаретах

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Минздрав планирует сократить число курильщиков в России к 2035 году. Министерство предложило запретить использование пищевых добавок при производстве табачной продукции. Также планируют снизить в них долю никотина и увеличить предупреждающие надписи.

Эта мера может коснуться 80% изделий на рынке и сулит производителям проблемами. План антитабачных мероприятий приняли ещё в ноябре прошлого года. Он предусматривает снижение курильщиков в России к 2035 году до 21%. На конец 2018 года показатель был 29%, сообщает «Коммерсантъ».

Запрет распространится не только на ароматизаторы и красители, но и на добавки, усиливающие зависимость от курения. А также на жидкости для электронных средств доставки никотина.

— Пищевые добавки, такие как глицерин, используются при производстве всех сигарет. Он необходим для измельчения табачного листа и позволяет удержать влагу в сырье и избежать образования пыли. Запрет на использование таких пищевых добавок грозит производителям большими сложностями, — рассказала заместитель директора по научной работе и инновациям Всероссийского научно-исследовательского института табака, махорки и табачных изделий Евгения Гнучих.

Пищевые добавки используются также для смягчения вкуса табака. Иначе некоторый табак будет иметь неприятный вкус, как сигареты времён СССР. Также планируют снизить долю никотина в сигаретном дыме. Сейчас максимально допустимый объём — один миллиграмм. До какого показателя его снизит министерство — пока не ясно.

Минздрав также выступает за увеличение размера предупреждающих надписей на пачках сигарет до 75%. Сейчас о вреде курения предупреждает 50% площади упаковки. Увеличение надписей на пачке упрощает производство подделок. Поэтому на территории Евразийского экономического союза, в который входит и РФ, могут ввести обезличенные табачные пачки.