Гороскоп на 5 сентября: Овнам полезно совершить выход в свет, а Весам не стоит переживать, что о них думают

Восход Солнца: 05:50

Заход Солнца: 19:05

Солнце в Деве.

Овен. Сегодня Овнам крайне полезно совершить выход в свет. То есть оказаться в тех местах, где обычно собираются, если и не сливки общества, то, по крайней мере, публика со вкусом и статусом. Можно строить планы, давать обещания, заниматься поиском информации и заводить новые связи. Не игнорируйте советы и наставления более опытных людей.

Телец. Благоприятное время, чтобы сделать первый шаг в отношениях с людьми, которых вы ранее обидели или задели. Напряженный день. Сегодня следует разумно и осмотрительно подходить к каждой проблеме, к каждому предложению, к каждому знакомству. Звезды не рекомендуют принимать глобальных решений, гнаться за новизной и переменами — отложите это на следующий день. Наведите порядок в документах.

Близнецы. Неблагоприятный день. Вероятно ухудшение самочувствия. Ваше обаяние способно творить чудеса, однако мелкие ссоры с любимым человеком сегодня могут привести к полному разрыву отношений. Нельзя проявлять озабоченность и суетливость. Благоприятный день. Возрастают духовные, творческие, сексуальные возможности. Вероятно, намеченные планы потерпят изменения. Ситуация будет складываться совсем не так, как предполагалось. Не исключена случайная травма или болезнь, которые могут помешать выполнению намеченных дел. Сегодня будьте предельно осторожны в отношениях с партнерами. Лучше не проявляйте излишних амбиций, и ваши сдержанность и тактичность будут впоследствии оценены по достоинству. Вечером возможны приятные события и известия.

Рак. Сегодня звезды не советуют начинать новые дела. Лучше заняться планами и проектами: задуманное может воплотиться. Неблагоприятное время для коллективных мероприятий. Желательно сократить контакты, проанализировать пройденный путь, обдумать свои действия на будущее. Постарайтесь не гоняться за химерами — фантазии могут вас далеко завести. Астрологи советуют быть очень сдержанным с близкими, возрастает вероятность ссор, которые сильно подпортят отношения.

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Лев. День обещает быть ярким и запоминающимся. Вы будете чувствовать себя хорошо, легко и непринужденно. Отношения с начальством улучшатся. Но не переоценивайте свои силы и возможности, они не безмерны. При условии, что вы будете тратить деньги разумно, их должно хватить надолго. Все покупки, которые вы захотите сегодня сделать, окажутся удачными. Не пытайтесь оправдать своё нежелание заниматься делами – лучше избавьтесь от лени и поскорее возьмитесь за работу.

Дева. Весь день обещает пройти в любви и взаимопонимании. В этот день вы почувствуете уравновешенность и покой. Не стоит принимать далеко идущих планов, нельзя отказывать в помощи окружающим. Мужчины должны уделить много внимания своим женщинам - матери, жене, дочери, сестре. Однако к вечеру может вспыхнуть временная неудовлетворенность всем и вся. Благоприятный период для критического анализа своих возможностей и наклонностей. Не исключено, что стечение обстоятельств или новое знакомство сыграют в вашей жизни большую роль, и только от вас зависит — положительную или отрицательную. Возможна романтическая встреча или любовное свидание, которое повлияет на ваше мироощущение.

Весы. Не думайте слишком долго и интенсивно о том, какое у других сложилось мнение о вас. Вы наконец сможете расшифровать значимые для них события последних лет, и станет понятно, что, зачем и для чего.

Скорпион. Напряжение сохраняется. Ищите способы укрепления собственных позиций, проявляйте инициативу и настойчивость. Возможности, которые вас ожидают, вероятно, помогут выбраться из трудной ситуации.Этот день весьма благоприятен для наведения порядка в доме. Успеха в делах вы сможете достичь, если будете вести себя целеустремленно! Дерзайте ради себя.

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Стрелец. Вселенная даст вам возможность осознать свое предназначение, но для этого понадобится смелость. Первая половина дня может оказаться неблагоприятной из-за вашей амбициозности. Склонность к самолюбованию и самопотаканию может явиться основой разногласий в семье и с коллегами по работе. Вы будете вынуждены отменить отдых, а вместо него взвалить на себя дополнительные обязанности. Если назначена деловая встреча, осуществите ее во второй половине дня, так как в первой, возможно, вы не сможете принять правильного решения.

Козерог. Придерживайтесь ориентиров, намеченных ранее, не позволяйте окружающим сбить вас с пути! Сегодня планеты благоприятно настроены в отношении вашей личной жизни, и это нужно использовать. Ваши целеустремленность, темпераментность и эмоциональность приведут к перспективным изменениям в отношениях с давним партнером или к новому знакомству.

Водолей. День отдыха, размышлений, созерцательности. Благоприятны физические нагрузки, занятия спортом, длительные прогулки. В любом деле сегодня не стоит полагаться на мнение партнеров или ожидать помощи от родственников. Это станет поводом для лишнего раздражения. Отношения с любимым человеком не будут идеальными, а потому вам лучше контролировать свои эмоции, следить за тем, чтобы никого не обидеть неосторожным словом. Двойственный день, события которого повергнут Водолеев в уныние. Не исключена неприятная ситуация, в которой Водолеи будут выглядеть довольно неприглядно.

Рыбы. День несет негативные тенденции: обольщения, ложные обещания, напрасные надежды. Любая коммерческая активность закончится финансовыми потерями. Риск, легкомысленное отношение к делу могут значительно затруднить достижение поставленных целей. Широкое общение с людьми может иметь негативные последствия. Наберитесь терпения, вам следует занять выжидательную позицию. Сегодня Рыбам захочется во всем видеть логику и смысл, жаль только, что окружающие не обязательно будут разделять такие настроения.

Астролог: Вальдемар Небоходцев