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4 сентября 2020, 23:25 0

Благовещенцы в социальных сетях делятся фото и видео яркого салюта в Хэйхэ

Благовещенцы в социальных сетях делятся фото и видео яркого салюта в Хэйхэ
Фото: @amur_obl

Последние два часа аккаунты соцсетей благовещенцев пестрят фото и видео салюта со стороны Хэйхэ. Так в китайском городе отметили юбилей окончания Второй мировой войны.

По предварительной информации, наши соседи из КНР перенесли эту часть праздника из-за непогоды. Тайфун «Майсак» принёс не только шквалистый ветер и ливни, но и скорректировал некоторые планы целых государств.

«Второй день и опять неожиданный салют…», публикует у себя @ amur_obl.

А кто-то из пользователей связал это событие с победой наших ребят в «Суворовском натиске». Итоги его, кстати, подведут завтра.


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#Китай #память

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