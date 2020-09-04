Благовещенцы в социальных сетях делятся фото и видео яркого салюта в Хэйхэ

Последние два часа аккаунты соцсетей благовещенцев пестрят фото и видео салюта со стороны Хэйхэ. Так в китайском городе отметили юбилей окончания Второй мировой войны.

По предварительной информации, наши соседи из КНР перенесли эту часть праздника из-за непогоды. Тайфун «Майсак» принёс не только шквалистый ветер и ливни, но и скорректировал некоторые планы целых государств.

«Второй день и опять неожиданный салют…», публикует у себя @ amur_obl.

А кто-то из пользователей связал это событие с победой наших ребят в «Суворовском натиске». Итоги его, кстати, подведут завтра.



