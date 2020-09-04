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сегодня, 19:41 2

Задержан вандал, разбивший фотопоинт «Я люблю Белогорск»

Задержан вандал, разбивший фотопоинт «Я люблю Белогорск»

В Белогорске вновь разрушен фотопоинт «Я люблю Белогорск», установленный в сквере «Жемчужина». Оперативно нарушитель общественного порядка был обнаружен и задержан. Им оказался 44-летний житель микрорайона «Транспортный». Преступление он совершил в 10:30 дня. Нападению подверглась не только муниципальная собственность, но и частная. Свои действия вандал объяснил тем, что ему просто не нравятся фотозоны «Я люблю Белогорск».

― Удивляет то, что ему было не страшно на глазах у прохожих рушить арт-объект, ― рассказывает директор объединения городских парков и скверов Юрий Приходько. ― Я заходил в ближайшую парикмахерскую, разговаривал с очевидцами. Мне рассказали, что вандал был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Как оказалось, у него имеется справка, о том, что он психически нездоровый человек. Но даже несмотря на это, считаю, что его скорее всего кто-то надоумил это сделать.

Фотопоинт восстановлению не подлежит. Уже заказан новый. Изготовление займет две недели.

В настоящее время при взаимодействии полиции и Белогорской больницы решается вопрос о направлении гражданина на принудительное лечение.

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#Белогорск #происшествия

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Комментарии
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    2 часа назад

    Интересно, почему психически нездоровым людям продают алкоголь? Не пора ли законодателям обратить на это внимание?

  • Pooss

    Pooss
    7 минут назад

    А ещё им пенсии дают в 2 раза больше чем обычному инвалиду.

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