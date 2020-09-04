Задержан вандал, разбивший фотопоинт «Я люблю Белогорск»

― Удивляет то, что ему было не страшно на глазах у прохожих рушить арт-объект, ― рассказывает директор объединения городских парков и скверов Юрий Приходько. ― Я заходил в ближайшую парикмахерскую, разговаривал с очевидцами. Мне рассказали, что вандал был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Как оказалось, у него имеется справка, о том, что он психически нездоровый человек. Но даже несмотря на это, считаю, что его скорее всего кто-то надоумил это сделать.

Фотопоинт восстановлению не подлежит. Уже заказан новый. Изготовление займет две недели.

В настоящее время при взаимодействии полиции и Белогорской больницы решается вопрос о направлении гражданина на принудительное лечение.