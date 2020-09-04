Главное «За неделю!»: кварц в Алексеевской гимназии, 75 метров от земли и танцы военных из Конго

Пятница. И вашему вниманию мы представляем наш традиционный видеоотчёт с итогами недели. Традиционно мы собрали для вас обзор самых знаковых событий.

Инцидент в благовещенской гимназии

Детей перекварцевали в Алексеевской гимназии. Для выяснения обстоятельств произошедшего туда выехали работники прокуратуры Благовещенска. Они осмотрели учебный кабинет и опросили работников образовательного учреждения.

«В результате прокурорской проверки установлено, что в помещении учебного кабинета на протяжении длительного времени оставалась включенной ультрафиолетовая лампа для кварцевания. Сам процесс кварцевания при этом должен осуществляться на переменах и без детей. По результатам проверки примут необходимые меры реагирования, в том числе уголовно-правового характера», опубликовано на сайте прокуратуры Амурской области.

Что сказать, детках желаем скорейшего выздоровления. А для взрослых – меру нужно знать даже в мерах безопасности.

75 метров над землёй

В четверг, 3 сентября, мы отмечали 75 лет со дня окончания Второй мировой войны. В честь этой знаменательной даты в столице Приамурья на рекордные 75 метров подняли государственный флаг России. В мероприятии, организованном на городской набережной, поучаствовали первые лица региона и города, активисты и общественники.

Здесь, на берегу седого Амура, в День 75-летия окончания Второй моровой войны, будет поднят на самом высоком на Дальнем Востоке флагштоке государственный флаг, чтобы никогда не опускаться, ибо так завещали нам наши отцы и деды – герои, защитники земли нашей! — заключил председатель Общественной палаты города Благовещенска Сергей Утенбергенов.

Всё по делу. Мы помним, мы гордимся.

«Амурская осень» и COVID

В Приамурье фестиваль «Амурская осень» пройдёт по плану с 13 по 20 сентября. Но, с непривычными для нас изменениями.

Во-первых, Звёздная дорожка будет проходить в режиме онлайн. Во-вторых, открытие фестиваля впервые пройдет в театре драмы, а закрытие будет в ОКЦ. Бесплатные пригласительные будут, а ещё У фестиваля появился YouTube-канал. Каждый день в прямом эфире в 18:00 вечера там проходят онлайн-трансляции.

В общем спасибо организаторам фестиваля за такой большой и правильный культурный досуг в трудные времена!

Новости коротко

29 августа — четвёртый день армейских состязаний «Суворовский натиск». В этот день в гонке участвовали бойцы из России, Белоруссии и Экваториальной Гвинеи.

Вообще на соревнованиях возникает много интересных моментов, так, 27 августа команда из Конго для мобилизации сил исполнила прямо у боевой машины традиционные воинские танцы и песни. Видимо чтобы лучше машина ехала.

Благовещенский парк Дружбы ждёт масштабное обновление: на территории появятся скейт-парк и современная детская площадка. Кроме этого, планируется укрепить берег искусственного водоёма и оборудовать парковку. Планов много, так что давайте ДРУЖНО собираться и идти помогать строить парк.

Журналист Амур.инфо нашёл самую вкусную в благовещенске шаурму

Выбрали пять «подопытных» шаверм. Определили, где делают шаурму с большей жирностью, где лучше завёрнут лаваш, где больше мяса и соуса. В общем, шаурма, это вам не просто так. Это наука целая.

Это был краткий обзор новостей за неделю, дальше больше. Спасибо за внимание.