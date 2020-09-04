Ещё один деметанизатор высотой с 30-этажный дом установили на Амурском ГПЗ

Колонна выделения метана (деметанизатор) смонтирована на четвёртой технологической линии Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), который возводится в рамках Восточной газовой программы «Газпрома». Вес деметанизатора — 870 тонн, длина — 88 метров. В вертикальном положении колонна достает до крыши 30-этажного здания.

Колонна выделения метана – это самое крупногабаритное оборудование четвертой линии завода. Она устанавливается на каждой из 6-ти технологических линий и является важнейшим агрегатом установок газоразделения. В операции по монтажу деметанизатора были задействованы гигантские краны грузоподъемностью 600 и 1600 т. Колонна предназначена для выделения метановой фракции из многокомпонентного газа, который будет поступать по газопроводу «Сила Сибири» с Чаяндинского и Ковыктинского месторождений.

— Деметанизатор изготовлен из специальной стали, которая способна выдерживать экстремально низкие температуры, что необходимо для разделения природного газа на фракции. В колонне происходят процессы, при которых внизу температура понижается до плюс 5 градусов, при этом вверху данной колонны – минус 110 градусов», — пояснил начальник технического отдела ООО «Газпром переработка Благовещенск» Александр Хомченко.

Установка основного технологического оборудования закончена на трёх линиях завода. На первых двух газовики уже приступили к пусконаладочным работам. Эти линии составят первый пусковой комплекс АГПЗ, который будет введен в эксплуатацию в 2021 году.

— На первой и второй технологических линиях Амурского ГПЗ ведутся непрерывные работы. Производится монтаж технологических трубопроводов, прокладка электрических кабелей и кабелей КИП, — рассказал начальник отдела капстроительства лицензионных установок ООО «Газпром переработка Благовещенск» Павел Емельянов.

Сейчас статус реализации проекта Амурского ГПЗ уже более 64%.

Напомним, завод будет извлекать ценные фракции из природного газа, поступающего по газопроводу «Сила Сибири»:

— Более 2 миллионов тонн этана и 1,5 млн тонн пропан-бутана в год. Основным их потребителем станет Амурский газохимический комплекс (АГХК) СИБУРа, на котором будут выпускать полиэтилен и полипропилен.

— 200 тысяч тонн пентан-гексановой фракции в год. Она используется в качестве сырья для получения высокооктанового бензина, каучуков, углеводородных растворителей и других продуктов.

— 60 млн куб. м гелия в год. Это важный элемент для высокотехнологичных отраслей промышленности.

Амурский ГПЗ, возводимый в рамках Восточной газовой программы «Газпрома», станет одним из крупнейших в мире предприятий по переработке природного газа. Проектная мощность переработки — 42 млрд куб. м газа в год.

Инвестор и заказчик проекта строительства Амурского ГПЗ — ООО «Газпром переработка Благовещенск» (входит в Группу «Газпром»). Управление строительством осуществляет АО «НИПИГАЗ» — ведущий российский центр по управлению проектированием, поставками, логистикой и строительством.