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сегодня, 17:49 0

«Россети» завершили подключение Амурского ГПЗ к системе электроснабжения

«Россети» завершили подключение Амурского ГПЗ к системе электроснабжения

Специалисты группы компаний «Россети» завершили работы по подключению Амурского газоперерабатывающего завода к системе электроснабжения. Так новое производство «Газпрома» будет потреблять электричество от независимых источников. Последние гарантируют отсутствие сбоев в технологическом цикле.

Источниками электроэнергии стали собственная электростанция «Свободненская» и объекты «Россети ФСК ЕЭС». Стоимость проекта составила 1,8 миллиарда рублей.

Энергетики компании «Россети ФСК ЕЭС» проложили линии электропередачи протяженностью 90 километров. Для этого они возвели 289 опор и построили 800-метровый специальный переход через речку Зея.

Линии электропередачи проходят по районам, которые затапливает во время паводков. Поэтому для опор длиной до 41 метра установили винтовые свайные фундаменты. Они уходят на глубину до 10,8 метра. Опоры обработали инновационными полимерными составами, которые препятствуют появлению ржавчины.

На Амурском ГПЗ – одном из ключевых объектов Восточной газовой программы – будут перерабатывать голубое топливо, поступающее по магистральному газопроводу «Сила Сибири». Корпорация «Россети» уже провела электричество на четыре компрессорных станции газопровода и приемо-сдаточный пункт Чаяндинского месторождения. В 2020 году электроснабжение получат еще три компрессорные станции.

Полную схему внешнего электроснабжения «Силы Сибири» в Якутии и Приамурье реализуют в 2022 году.

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#строительство #энергетика

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