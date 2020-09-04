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сегодня, 18:11 0

ФСБ задержала 13 потенциальных террористов

ФСБ задержала 13 потенциальных террористов
Фото: ФСБ РФ

На днях сотрудники ФСБ задержали группу из 13 человек, которая готовила массовые убийства в разных регионах страны. Преступления планировались в учебных заведениях, зданиях силовиков и просто в людных местах, пишет РИА Новости.

«В ряде регионов задержаны 13 граждан России, планировавших массовые убийства с использованием самодельных взрывных устройств, зажигательных смесей, холодного оружия, а также склонявших интернет-пользователей к совершению таких преступлений. При этом 11 из них являлись участниками закрытого интернет-сообщества одной из социальных сетей», - ссылается информационное агентство на релиз Федеральной Службы Безопасности.

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#СМИ

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