ФСБ задержала 13 потенциальных террористов

«В ряде регионов задержаны 13 граждан России, планировавших массовые убийства с использованием самодельных взрывных устройств, зажигательных смесей, холодного оружия, а также склонявших интернет-пользователей к совершению таких преступлений. При этом 11 из них являлись участниками закрытого интернет-сообщества одной из социальных сетей», - ссылается информационное агентство на релиз Федеральной Службы Безопасности.