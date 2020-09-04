В Верхнеблаговещенском восстановили пешеходный мост

Фото: благовещенск.рф

В селе Верхнеблаговещенском установили временный пешеходный мост. Накануне старый размыло ливнем.

Оборудование нового проезда вместо демонтированного аварийного моста продолжаются. Сейчас восстанавливается движение по объездной дороге в село, сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, что с 3 на 4 сентября в Благовещенске выпало больше 50 миллиметров осадков. В столице Приамурья продолжают аварийно-восстановительные работы. Воду с подтопленных территорий откачивают работники МПК «ГСТК», а также поисково-спасательных отрядов. Привлечён пожарный гарнизон Главного управления МЧС по Амурской области.

— Не успели мы отойти от прошлого паводка, как снова пошли ливни. Режим ЧС в Благовещенске ввели 18 августа. Сейчас в первую очередь откачиваем воду из детских садов, школ, больниц. После этого перейдем в частный сектор. Уже принято более 170 заявок от жителей, — рассказал начальник городского управления по делам ГОЧС Игорь Темнюк.