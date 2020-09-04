Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:58 0

В Верхнеблаговещенском восстановили пешеходный мост

В Верхнеблаговещенском восстановили пешеходный мост
Фото: благовещенск.рф

В селе Верхнеблаговещенском установили временный пешеходный мост. Накануне старый размыло ливнем.

Оборудование нового проезда вместо демонтированного аварийного моста продолжаются. Сейчас восстанавливается движение по объездной дороге в село, сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, что с 3 на 4 сентября в Благовещенске выпало больше 50 миллиметров осадков. В столице Приамурья продолжают аварийно-восстановительные работы. Воду с подтопленных территорий откачивают работники МПК «ГСТК», а также поисково-спасательных отрядов. Привлечён пожарный гарнизон Главного управления МЧС по Амурской области.

— Не успели мы отойти от прошлого паводка, как снова пошли ливни. Режим ЧС в Благовещенске ввели 18 августа. Сейчас в первую очередь откачиваем воду из детских садов, школ, больниц. После этого перейдем в частный сектор. Уже принято более 170 заявок от жителей, — рассказал начальник городского управления по делам ГОЧС Игорь Темнюк.

Просмотров всего: 44

#происшествия #строительство

распечатать

Фотогалерея

Общество

Ещё один деметанизатор высотой с 30-этажный дом установили на Амурском ГПЗ
Общество

«Россети» завершили подключение Амурского ГПЗ к системе электроснабжения
Общество 2

Вандал среди бела дня громил композицию «ЯлюблюБелогорск»
Происшествия

В Приморье плавучий кран с экипажем выбросило на берег – есть погибшие
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь