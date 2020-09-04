Шведские журналситы: «Новичок» не подходит для убийства

«Авторы статьи констатировали, что "Новичок" для убийства человека не очень подходит. По их словам, если хочешь убить человека, гораздо проще ударить его сковородкой по голове.

Но если слова немецких специалистов всё же подтвердятся, то для Алексея Навального это плохая новость: яд крайне токсичен. По словам Эрика Линдемана из Информационного токсикологического центра Швеции, отравление "Новичком" может оставить неизлечимые последствия на всю жизнь», сообщил ресурс.