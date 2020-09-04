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сегодня, 17:37 0

Шведские журналситы: «Новичок» не подходит для убийства

Шведские журналситы: «Новичок» не подходит для убийства
Фото: tsargrad.tv

После того, как немецкие специалисты сообщили, что в организме Алексея Навального нашли следы «новичка», шведские журналисты решили больше узнать о препарате. Выяснилось — он не очень подходить для смертельного отравление, опубликовал «Царьград».

«Авторы статьи констатировали, что "Новичок" для убийства человека не очень подходит. По их словам, если хочешь убить человека, гораздо проще ударить его сковородкой по голове.

Но если слова немецких специалистов всё же подтвердятся, то для Алексея Навального это плохая новость: яд крайне токсичен. По словам Эрика Линдемана из Информационного токсикологического центра Швеции, отравление "Новичком" может оставить неизлечимые последствия на всю жизнь», сообщил ресурс.

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#СМИ

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