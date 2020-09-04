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сегодня, 17:45 2

Вандал среди бела дня громил композицию «ЯлюблюБелогорск»

Вандал среди бела дня громил композицию «ЯлюблюБелогорск»

Сегодня утром в Белогорском сквере «Жемчужина» нашли разбитой композицию «ЯлюблюБелогорск». Фото опубликовал в своем Инстаграме мэр города. А чуть позже фотопоинт с такой же надписью злоумышленник пытался сломать возле одного из цветочных магазинов Белогорска. В этот раз он попал в объектив камеры видеонаблюдения.

В комментариях к видео в аккаунте @belogorskinfo жители города предполагают, что это был один и тот же человек. Как пишут сотрудники салона, тот человек, который хотел сломать надпись возле их помещения, уже опознан.

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#Белогорск #закон #происшествия

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    30 минут назад

    "Белогорский налогоплательщик проголосовал за обнуление крепкого хозяйственника)?"

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    8 минут назад

    Белогорск есть за что любить?

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