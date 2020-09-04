Вандал среди бела дня громил композицию «ЯлюблюБелогорск»
Сегодня утром в Белогорском сквере «Жемчужина» нашли разбитой композицию «ЯлюблюБелогорск». Фото опубликовал в своем Инстаграме мэр города. А чуть позже фотопоинт с такой же надписью злоумышленник пытался сломать возле одного из цветочных магазинов Белогорска. В этот раз он попал в объектив камеры видеонаблюдения.
В комментариях к видео в аккаунте @belogorskinfo жители города предполагают, что это был один и тот же человек. Как пишут сотрудники салона, тот человек, который хотел сломать надпись возле их помещения, уже опознан.
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