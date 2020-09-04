Сотрудники областного минфина помогли нуждающимся семьям

Для подшефных «Свободненского специального (коррекционного) детского дома» села Новгородка сотрудники амурского министерства финансов собрали вещи, канцелярские товары и подарки. Посетить ребят благотворители смогли только к 1 сентября.

— Ранее это учреждение принимало только детей, находящихся в сложной жизненной ситуации. С этого года его перепрофилировали и теперь тут помогают семьям, попавшим в трудные обстоятельства. Министерство готовит подарки и старается порадовать детей на такие праздники, как Международный день защиты детей, День знаний, Новый год. К сожалению, в связи с пандемией коронавируса в этом году возможность посетить приют появилась только в преддверии 1 сентября. Коллектив охотно собрал вещи и подарки детям и их мамам, — рассказали в ведомстве.

Для детей школьного возраста купили ранцы, канцелярские принадлежности, для младенцев - средства ухода за кожей, подгузники, игрушки, а для нужд самого учреждения - бумагу для офисной техники. Ещё собрали вещи, в том числе теплые, как для детей, так и их мам.