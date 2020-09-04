В Приморье плавучий кран с экипажем выбросило на берег – есть погибшие

Фото: ГУ МЧС по Приморскому краю

Ранее СМИ сообщали об одном погибшем в бухте Теляковского и об одном без вести пропавшем.

Как сообщает пресс-служба ведомства, происшествие случилось 3 сентября около 23:25 по местному времени. В бухте Теляковского Уссурийского залива плавучий кран «Черноморец-34» был выброшен на отмель. На борту находился экипаж в составе девяти человек – двое из них погибли, семеро не пострадали.

Спасательная операция продолжается, угроза затопления судна и загрязнения окружающей среды отсутствует.