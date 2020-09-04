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сегодня, 17:48 0

В Приморье плавучий кран с экипажем выбросило на берег – есть погибшие

В Приморье плавучий кран с экипажем выбросило на берег – есть погибшие
Фото: ГУ МЧС по Приморскому краю

В Приморье в результате мощного тайфуна погибли два работника плавучего крана. Из-за урагана грузоподъемную машину выбросило на берег Уссурийского залива. Приморская транспортная прокуратура начала проверку, сообщает ТАСС.

Ранее СМИ сообщали об одном погибшем в бухте Теляковского и об одном без вести пропавшем.

Как сообщает пресс-служба ведомства, происшествие случилось 3 сентября около 23:25 по местному времени. В бухте Теляковского Уссурийского залива плавучий кран «Черноморец-34» был выброшен на отмель. На борту находился экипаж в составе девяти человек – двое из них погибли, семеро не пострадали.

Спасательная операция продолжается, угроза затопления судна и загрязнения окружающей среды отсутствует.

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#большая вода #Дальний Восток #происшествия

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