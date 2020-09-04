Шахматная рассадка и зрители в средствах защиты: как проходит фестиваль «Золотая маска»

В Амурской области проходит региональный этап всероссийского театрального фестиваля «Золотая Маска». Сегодня представители областного мникульта и оргкомитета «Маски» рассказали, как фестивалю живётся в условиях ограничений строгих мер безопасности.

Премия «Золотая Маска» учреждена в 1993 году, с 2000 года началась гастрольная деятельность. За время существования в разных городах прошло 130 проектов.

— Фестиваль впервые на площадках Амурской области, мы очень рады той возможности, которую фестиваль представляет для жителей области — познакомиться с постановками, прикоснуться к прекрасному, а также возможностям для развития наших артистов. Это очень значимое и долгожданное событие для нас, — поделилась исполняющая обязанности министра культуры области Ирина Сергиенко.

Для того, чтобы выбрать лучшие постановки, на протяжении года экспертные советы отсматривают все премьерные спектакли. Амурским зрителям покажут спектакли ведущих российских театров: «Пролетный гусь» Московского Художественного театра им. А.П. Чехова, «Пигмалион» Московского Театра им. Вл. Маяковского, «Метод Грёнхольма» Театр Наций, «Обещание на рассвете» и «Материнское поле» Московского театра им. А.С. Пушкина, «Шербурские зонтики» Музыкального театра «Карамболь» и «Записки юного врача» театра «Мастерская» из Санкт-Петербурга. Региональная программа фестиваля действительно масштабная, за время своей гастрольной деятельности с 2000 года зрители увидели 744 спектакля. «Золотая маска» первый театральный проект, который реализуется после пандемии. Для зрителей действует шахматная рассадка и рекомендован масочный режим.

— Пандемия наложила свои коррективы, зал не такой полный как обычно, но энергия радостного возвращения зрителя — очевидна. Когда понимаешь, что либо никак, либо так — выбор очевиден. Немного это по началу странно, но забываешь уже на второй минуте, — отметила артистка театра и кино Александра Урсуляк, она сыграет для амурского зрителя в спектаклях «Материнское поле» и «Обещание на рассвете».

Новые условия коснулись не только зрителей, но и выступающих. Артисты прилетают на амурскую землю так называемым каскадным методом, зачастую всего за сутки до спектакля.

Кроме спектаклей «Золотая маска» проведёт мастер-классы и лекции, для актеров благовещенского и тындинского театров. Мастер-классы по сценической речи, сценическому движению, проведут ведущие российские педагоги. Также будет несколько лекций, до пандемии они проходили как открытые, в нынешних условиях — это будут лекции только для профессионалов.

— Образовательная программа составляется непосредственно под каждый регион, с учетом специфических особенностей региона и театров в частности. Мы заранее спрашиваем, что интересует и определяем, что мы можем предложить, — рассказала руководитель региональных программ фестиваля Наталья Яневская.