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сегодня, 19:07 1

Высокие баллы за написание «Диктанта Победы» зачтут при поступлении в вузы

Высокие баллы за написание «Диктанта Победы» зачтут при поступлении в вузы

В день окончания Второй мировой войны в Приамурье прошел тест на знание событий ВОВ. Тестирование можно было написать как в очной, так и в заочной форме в онлайн-формате.

В Благовещенске работали четыре площадки – в БГПУ, ДальГАУ, ДВОКУ, в школе №2. По области их было 38. Из-за пандемии коронавируса число участников в очные формы тестирования ограничили. В Благовещенске диктант написали 300 человек.

Тестирование проводилось в очной и заочной форме, сообщает амурское заксобрание.

– Это дань памяти и полезное дело для подрастающего поколения. Люди старшего возраста сложностей в написании диктанта скорее всего, не испытают. Они жили, росли в атмосфере Великой Победы – с книгами и фильмами про войну, в общении с ветеранами, участниками тех событий. Молодежи, возможно, будет сложнее. Но в этом и ценность акции – привлечь внимание каждого, заинтересовать, приобщить к чтению книг. Тем более, что российский минобр обещал засчитывать абитуриентам, поступающим в вузы, их высокие результаты по итогам акции, – прокомментировал председатель амурского парламента Вячеслав Логинов.

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#история #память #праздники

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    не зачтут-это дискриминация остальных ребят где диктант не проводится

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