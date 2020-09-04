Жителей Благовещенского района приглашают на творческую встречу со звездами «Амурской осени»
Во вторник, 8 сентября, в рамках XVIII открытого российского фестиваля кино и театра «Амурская осень» у жителей Благовещенского района появится возможность встретиться с российскими артистами — Мариной Яковлевой, Андреем Андреевым и Иваном Соловьёвым.
Творческая встреча пройдёт на базе центра досуга Грибского сельсовета в 19:00. Вход бесплатный, сообщает администрация Благовещенского района.
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