Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:17 1

Благовещенку приговорили к общественным работам за попытку украсть в супермаркете сыр и кофе

Благовещенку приговорили к общественным работам за попытку украсть в супермаркете сыр и кофе
Фото: pixabay.com/

Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело амурчанки, обвиняемой в совершении покушения на мелкое хищение чужого имущества. За попытку украсть продукты на сумму чуть менее 1 000 рублей женщине придется отработать 100 часов.

В марте 2020 года она, находясь в ТЦ, решила похитить продукты. Женщина взяла со стеллажа пачку кофе, две упаковки сыра, положила их в сумку и направилась к выходу, но её задержали работники магазина. Сумма покупки, которую она и не собиралась оплачивать, составила 929 рублей 71 копейку.

Учитывая то, что в мае 2019 года мировой судья уже признавал благовещенку виновной в мелком хищении чужого имущества с назначением штрафа 3 000 рублей, в этот раз наказание стало более суровым. Суд признал злоумышленницу виновной в совершении преступления и назначил ей наказание в виде 100 часов обязательных работ.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признал полное признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, возмещение материального ущерба, сообщает Благовещенский городской суд.

Просмотров всего: 156

#жизнь #суды

распечатать


Происшествия

В Благовещенске будут судить амурчанина, стрелявшего в охранника
Общество

Заключительный этап конкурса «Ученик года-2020» пройдёт в онлайн-формате
Общество

Заёмщикам, погасившим долг раньше срока, вернут часть денег за страховку
Культура 1

Амурчанам напоминают о пожарной безопасности в преддверии «Свечи памяти»

Комментарии
Показать все (1)
  • vertex

    vertex
    42 минуты назад

    Цены на овсянку достигли исторического максимума

    Снижение посевных площадей овса и неблагоприятные погодные условия в Сибири привели к тому, что цены на популярные хлопья для завтрака и геркулесовой каши достигли рекорда.

    Подробнее на РБК:

    https://www.rbc.ru/business/04/09/2020/5f50d0b19a79477cb48449c4?from=from_main_11

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь