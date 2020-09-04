Благовещенку приговорили к общественным работам за попытку украсть в супермаркете сыр и кофе

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Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело амурчанки, обвиняемой в совершении покушения на мелкое хищение чужого имущества. За попытку украсть продукты на сумму чуть менее 1 000 рублей женщине придется отработать 100 часов.

В марте 2020 года она, находясь в ТЦ, решила похитить продукты. Женщина взяла со стеллажа пачку кофе, две упаковки сыра, положила их в сумку и направилась к выходу, но её задержали работники магазина. Сумма покупки, которую она и не собиралась оплачивать, составила 929 рублей 71 копейку.

Учитывая то, что в мае 2019 года мировой судья уже признавал благовещенку виновной в мелком хищении чужого имущества с назначением штрафа 3 000 рублей, в этот раз наказание стало более суровым. Суд признал злоумышленницу виновной в совершении преступления и назначил ей наказание в виде 100 часов обязательных работ.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признал полное признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, возмещение материального ущерба, сообщает Благовещенский городской суд.