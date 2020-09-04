В Благовещенске будут судить амурчанина, стрелявшего в охранника
В Благовещенске завершили расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя, который в апреле этого года открыл стрельбу в одном из супермаркетов города и ранил охранника.
Установлено, что 26 апреля мужчина зашел в супермаркет и дважды выстрелил в сотрудника охраны из пневматического пистолета. После этого он скрылся. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий нападавшего нашли и заключили под стражу.
Мужчина свою вину не признал, однако собранные материалы доказали его причастность к преступлению.
Как сообщает следственное управление СК РФ по Амурской области, ранее амурчанин уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за причинение вреда здоровью другим лицам.
В настоящее время уголовное дело по статье «Покушение на убийство» направлено в суд.
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