Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:52 0

В Благовещенске будут судить амурчанина, стрелявшего в охранника

В Благовещенске будут судить амурчанина, стрелявшего в охранника

В Благовещенске завершили расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя, который в апреле этого года открыл стрельбу в одном из супермаркетов города и ранил охранника.

Установлено, что 26 апреля мужчина зашел в супермаркет и дважды выстрелил в сотрудника охраны из пневматического пистолета. После этого он скрылся. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий нападавшего нашли и заключили под стражу.

Мужчина свою вину не признал, однако собранные материалы доказали его причастность к преступлению.

Как сообщает следственное управление СК РФ по Амурской области, ранее амурчанин уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за причинение вреда здоровью другим лицам.

В настоящее время уголовное дело по статье «Покушение на убийство» направлено в суд.

Просмотров всего: 280

#криминал #происшествия #суды

распечатать


Общество

В Верхнеблаговещенском восстановили пешеходный мост
Общество 2

Вандал среди бела дня громил композицию «ЯлюблюБелогорск»
Происшествия

В Приморье плавучий кран с экипажем выбросило на берег – есть погибшие
Общество 1

Благовещенку приговорили к общественным работам за попытку украсть в супермаркете сыр и кофе
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь