В Благовещенске будут судить амурчанина, стрелявшего в охранника

Установлено, что 26 апреля мужчина зашел в супермаркет и дважды выстрелил в сотрудника охраны из пневматического пистолета. После этого он скрылся. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий нападавшего нашли и заключили под стражу.

Мужчина свою вину не признал, однако собранные материалы доказали его причастность к преступлению.

Как сообщает следственное управление СК РФ по Амурской области, ранее амурчанин уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за причинение вреда здоровью другим лицам.

В настоящее время уголовное дело по статье «Покушение на убийство» направлено в суд.