В Приамурье выявили 29 новых случаев COVID-19

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В Амурской области лабораторно подтверждено 29 новых случаев коронавирусной инфекции. Темп прироста за последние сутки снизился до 0,8 %, сообщает амурское управление Роспотребнадзора.

В Благовещенске выявили 20 новых заражений, пять – в Благовещенском районе, два – в Тынде, по одному – в Белогорском и Тындинском районах.

С нарастающим итогом в Амурской области выявлено 3 508 случаев новой коронавирусной инфекции. Показатель заболеваемости – 444,03 на 100 тысяч населения.

2 363 человека выписались из стационаров с выздоровлением. Количество летальных случаев составляет 48 человек.

860 человек контактировали с заболевшими.