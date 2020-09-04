Из-за коронавируса разорился крупнейший бордель Европы разорился

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Владельцам пришлось подать заявление о банкротстве. При этом управляющий директор Pascha отметил, что мог бы взять деньги в банке, если бы получил гарантии, что заведение откроют в начале следующего года, однако пока никто не может давать таких обещаний.

Бордель Pascha был открыт в Кёльне в 1972 году. В заведении работали около 120 проституток и десятки других сотрудников, ведь в 12-этажном здании действовал не только бордель, но и ночной клуб, ресторан, центр красоты и бутик.