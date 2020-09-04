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сегодня, 16:03 0

В Амурской области на выходных сохранится неустойчивая погода: прогноз погоды на 5 сентября

В Амурской области на выходных сохранится неустойчивая погода: прогноз погоды на 5 сентября

По сообщению Амурского гидрометцентра, завтра на территории области сохранится дождливая погода. В некоторых районах пройдут сильные ливни с грозами. Ночью и утром местами опустится туман. Ветер восточный, юго-восточный с порывами до 21 метра в секунду. Температура ночью будет в пределах +13°C...+18°C, по северу местами около +5°C, при прояснении до +25°C.

В Белогорске завтра пасмурно, небольшой дождь. Днём столбик термометра покажет около +17°C . Ветер южный с порывами до 15 метров в секунду. В Свободном и Шимановске переменная облачность, ливни. Температура днём +16°C...+18°C. Южный ветер разгонится до 16 метров в секунду. В Тынде, Зее и Сковородине завтра облачно, дождь. Днём воздух прогреется до +12°C...+16°C. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. В Архаре, Завитинске и Райчихинске переменная облачность, небольшой дождь. Температура днём +18°C...+22°C. Южный ветер подует со скоростью до 17 метров в секунду, сообщает rp5.ru

В Благовещенске ночью и днём облачно с прояснениями, пройдёт кратковременный дождь. Ветер юго-восточный с порывами до 20 метров в секунду. Температура ночью около +15°C, днём воздух прогреется до +19°C.

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