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4сентября
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сегодня, 16:05 1

По факту нарушения требований безопасности в Алексеевской гимназии возбуждено уголовное дело

По факту нарушения требований безопасности в Алексеевской гимназии возбуждено уголовное дело
Фото: i1.photo.2gis.com

Следственный отдел по городу Благовещенску возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровью потребителей».

Напомним, что 2 сентября в кабинете Алексеевской гимназии 17 учеников 10 класса получили ожог роговицы глаз. Это произошло в результате использования кварцевой лампы, сообщает пресс-служба прокуратуры области. По результатам проверки прокуратуры и материалам доследственной проверки возбуждено уголовное дело. Следователь установил обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба следственного управления по Амурской области.

Проверка показала, что в учебном классе Алексеевской гимназии не были созданы безопасные условия для обучающихся, что повлекло причинение вреда их здоровью.

Директора гимназии вызвали в прокуратуру для возбуждения дела об административном правонарушении по статье «Нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций либо нарушение установленного порядка реализации указанных прав и свобод», сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

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#дети #происшествия #школа

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