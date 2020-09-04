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сегодня, 15:36 0

Прокуратура проверила крышу гаража скорой помощи в Архаре

Прокуратура проверила крышу гаража скорой помощи в Архаре
Фото: @prokamur

Прокуратура Архаринского района провела проверку после статей в СМИ о том, что гараж скорой помощи затапливает во время осадков. В ходе проверки выяснилось, что крыша гаража сделана по технологии «мягкой кровли» и поверх железобетонных плит перекрытия для гидроизоляции уложено несколько слоев рубероида, скрепленных битумной мастикой. От старости на крыше образовались трещины, из-за которых во время осадков гараж затапливает.

По результатам проверки прокуратура Архаринского района внесла представление главному врачу ГБУЗ АО «Архаринская больница». Теперь учреждению необходимо отремонтировать протекающую крышу, сообщает прокуратура Амурской области.

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#медицина #происшествия

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