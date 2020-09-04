Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:27 1

Тайфун «Майсак» будет «трепать» Амурскую область ещё два дня

Тайфун «Майсак» будет «трепать» Амурскую область ещё два дня

Приамурье «зацепило» тайфуном «Майсак», который принёс с собой в область циклон с обильными дождями. По словам синоптиков, он ещё два дня будет оказывать прямое влияние на нашу погоду.

Пока коммунальщики спасают Благовещенск от очередного потопа, синоптики предупреждают: ещё пару дней расслабляться точно не стоит.

— С тех пор, как тайфун вышел на сушу, он преобразовался в циклон и сейчас оказывает прямое влияние на погоду в Амурской области. Такая неустойчивая погода продержится еще два дня, — рассказала заместитель директора Амурского гидрометцентра Елена Печкина.

Сильнее всего от тайфуна пострадал Приморский край. Правительство Приморского края сообщает, что может быть введен режим ЧС краевого уровня. Больше всего от стихии пострадали кровли домов и электрические сети.

Сейчас наиболее сложная ситуация в Находке, где уже введен режим ЧС муниципального характера, в Шкотовском, Партизанском, Надеждинском, Хасанском районах, Артеме и Владивостоке. Всего из-за отключений электричества без света остаются более 42 тысяч человек. Отключения света повлекли за собой и перебои с водоснабжением. Так, в Артеме на данный момент почти у половины населения города нет воды.

Менее чем за сутки в медицинские учреждения Приморского края обратились 55 жителей. Есть и одна жертва стихии – в деревне Лукьяновка Шкотовского района на участке упавшее дерево убило человека, личность погибшего устанавливается.

Просмотров всего: 1971

#большая вода #Дальний Восток #здоровье #МЧС #погода #происшествия

распечатать


Общество

В Верхнеблаговещенском восстановили пешеходный мост
Общество 2

Вандал среди бела дня громил композицию «ЯлюблюБелогорск»
Происшествия

В Приморье плавучий кран с экипажем выбросило на берег – есть погибшие
Происшествия

В Благовещенске будут судить амурчанина, стрелявшего в охранника
Комментарии
Показать все (1)
  • хлеб свежий

    хлеб свежий
    1 час назад

    Итить мать его тайфун этот!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь