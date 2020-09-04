Тайфун «Майсак» будет «трепать» Амурскую область ещё два дня

Приамурье «зацепило» тайфуном «Майсак», который принёс с собой в область циклон с обильными дождями. По словам синоптиков, он ещё два дня будет оказывать прямое влияние на нашу погоду.

Пока коммунальщики спасают Благовещенск от очередного потопа, синоптики предупреждают: ещё пару дней расслабляться точно не стоит.

— С тех пор, как тайфун вышел на сушу, он преобразовался в циклон и сейчас оказывает прямое влияние на погоду в Амурской области. Такая неустойчивая погода продержится еще два дня, — рассказала заместитель директора Амурского гидрометцентра Елена Печкина.

Сильнее всего от тайфуна пострадал Приморский край. Правительство Приморского края сообщает, что может быть введен режим ЧС краевого уровня. Больше всего от стихии пострадали кровли домов и электрические сети.

Сейчас наиболее сложная ситуация в Находке, где уже введен режим ЧС муниципального характера, в Шкотовском, Партизанском, Надеждинском, Хасанском районах, Артеме и Владивостоке. Всего из-за отключений электричества без света остаются более 42 тысяч человек. Отключения света повлекли за собой и перебои с водоснабжением. Так, в Артеме на данный момент почти у половины населения города нет воды.

Менее чем за сутки в медицинские учреждения Приморского края обратились 55 жителей. Есть и одна жертва стихии – в деревне Лукьяновка Шкотовского района на участке упавшее дерево убило человека, личность погибшего устанавливается.