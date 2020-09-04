Оргкомитет «Амурской осени» опубликовал программу внеконкурсных показов и полного метра

Внеконкурсные показы фильмов фестиваля кино и театра «Амурская осень» пройдут в ТРЦ «Острова» и в открытом кинотеатре АОДНТ. Мероприятия проведут с соблюдением всех мер безопасности и выполнением рекомендаций Роспотребнадзора.

Наполняемость зрительного зала в ТРЦ «Острова» составит 50 % с соблюдением социальной̆ дистанции. Вход в учреждение – строго в маске. На входе зрителей ждёт обязательная процедура обработки рук и измерения температуры. Поэтому организаторы просят приходить на мероприятие заранее.

Программа полного метра также пройдёт в ТРЦ «Острова». Один и тот же фильм покажут в двух залах с разницей — в 15 минут. Билеты на конкурсные фильмы можно получить в кассе кинотеатра, в день показа за час до начала — с 15:00. Все билеты — бесплатные, сообщили на инстаграм-страничке фестиваля.