Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:14 0

Оргкомитет «Амурской осени» опубликовал программу внеконкурсных показов и полного метра

Оргкомитет «Амурской осени» опубликовал программу внеконкурсных показов и полного метра

Внеконкурсные показы фильмов фестиваля кино и театра «Амурская осень» пройдут в ТРЦ «Острова» и в открытом кинотеатре АОДНТ. Мероприятия проведут с соблюдением всех мер безопасности и выполнением рекомендаций Роспотребнадзора.

Наполняемость зрительного зала в ТРЦ «Острова» составит 50 % с соблюдением социальной̆ дистанции. Вход в учреждение – строго в маске. На входе зрителей ждёт обязательная процедура обработки рук и измерения температуры. Поэтому организаторы просят приходить на мероприятие заранее.

Программа полного метра также пройдёт в ТРЦ «Острова». Один и тот же фильм покажут в двух залах с разницей — в 15 минут. Билеты на конкурсные фильмы можно получить в кассе кинотеатра, в день показа за час до начала — с 15:00. Все билеты — бесплатные, сообщили на инстаграм-страничке фестиваля.

Просмотров всего: 540

#Фестиваль «Амурская осень»

распечатать


Культура

Жителей Благовещенского района приглашают на творческую встречу со звездами «Амурской осени»

Культура 1

На «Амурской осени» бесплатно покажут фильмы с Евгением Цыгановым, Антоном Лапенко и Алексеем Серебряковым
Общество

Открытие фестиваля «Амурская осень» пройдёт в режиме онлайн
Общество 10

Президент фестиваля «Амурская осень» рассказал, где в Благовещенске будут завтракать звёзды

Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь