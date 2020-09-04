Игровой комплекс из африканского дерева устанавливают на набережной Благовещенска

Фото: благовещенск.рф

На Благовещенской набережной монтируют четыре новых игровых комплекса. Самый большой — «Летний лагерь», от состоит из трёх горок, четырёх качелей, трёх зон для скалолазания, песочницы и восьми домиков высотой от 1,8 до 6 метров, которые соединяются между собой канатными переходами.

— В этой зоне разместится уникальная детская беседка для подвижных игр весом около трёх тонн. Она выполнена из розового дерева, которое завозится из Африки. Мы достаточно давно собираем подобные конструкции и по опыту знаем, что это дерево не гниет, не покрывается коррозией. По своим свойствам оно напоминает лиственницу. За конструкцией, конечно, нужно будет ухаживать и примерно раз в три года покрывать лаком. Здесь мы также установим веревочные лазы, скаты и винтовую горку, как в аквапарках. На каждой площадке будут установлены инструкции по эксплуатации с указанием возрастных ограничений», – рассказал генеральный директор ООО «Объединение Благоустроителей» Евгений Худяк.

Установят на набережной и три комплекса поменьше. Комплекс «Сетка» представляет собой горку с сетчатой стеной для лазания, «Многоугольник» — это горка с винтовой лестницей. Также появится игровая зона в виде ракеты с горкой, стеной для лазания и тремя качелями.

Все игровые комплексы имеют техпаспорта и сертификаты соответствия ГОСТу. Конструкции обещают сделать очень надежными – опоры вмонтируют в землю на глубину три метра. Для защиты от коррозии все элементы оцинкованы и покрыты полимером. Если позволит погода, монтаж новых комплексов закончат через 10 дней.

Игровые комплексы для юных амурчан появятся на набережной благодаря средствам регионального и муниципального бюджетов, выделенных по программе «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2024 годы». В июне рабочие уложили здесь больше 1 000 квадратных метров новых тротуарных дорожек, обустроили газоны, установи модульный туалет и несколько больших качелей, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.

⠀

⠀