В Приамурье отметили 75-летие окончания Второй мировой войны

В Амурской области провели целый ряд мероприятий, посвящённых празднованию Дня окончания Второй мировой войны. 2 и 3 сентября прошли онлайн-концерты, викторины на знание истории, фотоконкурсы, конкурсы стихотворений, а также очные акции с соблюдением правил безопасности.

На территории Приамурья прошли всероссийские акции: квест «Дальневосточная Победа», «Диктант Победы», виртуальная выставка военной техники, «Пазл Победы», детский фестиваль моделей военной техники, кинопоказы «Великое кино великой страны», спуск на воду цветов и венков «Цветы памяти». Учреждения образования области провели «Уроки Второй мировой войны».

Представители АРО ВОД «Волонтеры Победы» в рамках акции «Дальневосточная Победа» раздали всем желающим желто-бело-красные муаровые ленты в цвет медали СССР «За победу над Японией». В рамках акции «Свет мира» здание Общественно-культурного центра подсветили в цвет муаровой ленты.

Во всех районах Приамурья провели праздничные мероприятия в честь 75-летия окончания Второй мировой войны. В Шимановске состоялось торжественное мероприятие «Слава Героям!». На памятнике 396-й Хинганской дивизии появились новые имена – Героя Советского Союза И.П. Громова и полного кавалера ордена Славы Н.Б.Тогоева. В Константиновском районном краеведческом музее прошло торжественное открытие выставки «Маленькие истории большой Победы». В Лазаревской библиотеке Октябрьского района прошел мастер-класс по изготовлению праздничных открыток для поздравления детей войны. Волонтёры Победы из села Овсянка Зейского района вручили жителям листовки с основными этапами Второй мировой войны и пожеланиями здоровья, благополучия и мирного неба.