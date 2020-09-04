Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил проинспектировать все образовательные учреждения области
Минобразования проинспектирует все образовательные учреждения области. Это связано с происшествием в Алексеевской гимназии Благовещенска. Напомним, 3 сентября ученики получили ожоги роговицы глаз при обеззараживании воздуха.
В кабинете установлен ультрафиолетовый бактерицидный облучатель. После перемены его не выключили, и он работал в течение всего урока. По данным Роспотребнадзора, 13 ученикам поставлен диагноз электроофтальмия (воспаление наружных оболочек глаз в результате воздействия ультрафиолетовых лучей). Остальные 15 детей находятся под медицинским наблюдением, сообщает пресс-служба правительства области.
— Необходимо проинспектировать все образовательные учреждения области с привлечением специалистов Роспотребнадзора. Нужно проверить оборудование для обеззараживания воздуха. Также обязательно провести повторный инструктаж педагогов по его использованию. ЧП в Алексеевской гимназии — вопиющий случай! При необходимости надо заменить оборудование на безопасное, — подчеркнул Василий Орлов.
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