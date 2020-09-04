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сегодня, 14:45 2

Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил проинспектировать все образовательные учреждения области

Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил проинспектировать все образовательные учреждения области
Фото: i1.photo.2gis.com

Минобразования проинспектирует все образовательные учреждения области. Это связано с происшествием в Алексеевской гимназии Благовещенска. Напомним, 3 сентября ученики получили ожоги роговицы глаз при обеззараживании воздуха.

В кабинете установлен ультрафиолетовый бактерицидный облучатель. После перемены его не выключили, и он работал в течение всего урока. По данным Роспотребнадзора, 13 ученикам поставлен диагноз электроофтальмия (воспаление наружных оболочек глаз в результате воздействия ультрафиолетовых лучей). Остальные 15 детей находятся под медицинским наблюдением, сообщает пресс-служба правительства области.

— Необходимо проинспектировать все образовательные учреждения области с привлечением специалистов Роспотребнадзора. Нужно проверить оборудование для обеззараживания воздуха. Также обязательно провести повторный инструктаж педагогов по его использованию. ЧП в Алексеевской гимназии — вопиющий случай! При необходимости надо заменить оборудование на безопасное, — подчеркнул Василий Орлов.

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#медицина #областная власть #образование #происшествия #школа

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    3 часа назад

    Нынешнюю власть пока петух не клюнет, проверять не будут.

    Сгорели люди в Хромой лошади и Зимней вишне - начались проверки клубов. Утонула Булгария - стали проверять корабли.

    Затопило электрощитовую в школе - решили проинспектировать. Хорошо хоть никого не убило!

    А до этого проверок небыло? Или так, чаек заходили к директору в кабинет попить?

  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    гнать надо Поцелуеву-не обеспечила безопасность детей

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