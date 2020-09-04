Директора Алексеевской гимназии вызвали в прокуратуру Благовещенска
Директора Алексеевской гимназии вызвали в прокуратуру города Благовещенска, сообщили в пресс-службе ведомства. Напомним, что дети сидели в классе при включённой кварцевой лампе. После этого у нескольких учеников обнаружили ожоги роговицы глаз.
— Директора вызвали для возбуждения дела о привлечении к административной ответственности. Затем дело направят для рассмотрения по существу, — прокомментировали в прокуратуре области.
Следователи следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области начали проверку утром 4 августа.
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