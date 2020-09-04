Церемонию открытия конференции по развитию туризма провинции Хэйлунцзян Амур.инфо покажет в прямом эфире

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В пятницу, 4 сентября, состоится церемония открытия третьей конференции по развитию индустрии туризма провинции Хэйлунцзян. Она пройдет на площади «Экология» острова Большой Хэйхэ в городе Хэйхэ. Читатели Амур.инфо смогут увидеть церемонию в прямом эфире.

Трансляция начнётся в 19:30. Церемония продлится до 22:00.

Конференция расскажет о провинции Хэйлунцзян и городе Хэйхэ, энергии развития, а также инновации и интеграции туризма и культуры. Церемония открытия в этом году посвящена четырем темам: инновациям, прорывам, гуманитарным наукам и развитию, которые лучше смогут представить всему миру обновлённый Хэйхэ.

Гостям и участникам покажут уникальную и красивую площадь «Экология» на острове Большой Хэйхэ, международный автомобильный лагерь «Айхуэй», геопарк Удаляньчи, парк «Айхуэй Тэнчун», китайско-российский парк национальных традиций, а также мост из России в Китай.