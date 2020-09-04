В Сковородине на площади Победы достроили пешеходный фонтан

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В городе Сковородино на площади Победы достроили пешеходный фонтан в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». По региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» на строительство потратили 7,2 миллиона рублей.

Всего в Приамурье в рамках реализации регионального проекта в этом году запланировано благоустроить 45 дворовых и 10 общественных территорий. Обновится не только Благовещенск, но и Белогорск, Завитинск, Зея, Свободный и Сковородино. Ещё в список благоустройства попали Райчихинск, Тында, Шимановск и ЗАТО Циолковский, а также Прогресс. На проект в этом году выделили более 240 миллионов рублей, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ области.