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сегодня, 14:08 4

В Сковородине на площади Победы достроили пешеходный фонтан

В Сковородине на площади Победы достроили пешеходный фонтан
Фото: https://www.instagram.com/minzkhamur/

В городе Сковородино на площади Победы достроили пешеходный фонтан в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». По региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» на строительство потратили 7,2 миллиона рублей.

Всего в Приамурье в рамках реализации регионального проекта в этом году запланировано благоустроить 45 дворовых и 10 общественных территорий. Обновится не только Благовещенск, но и Белогорск, Завитинск, Зея, Свободный и Сковородино. Ещё в список благоустройства попали Райчихинск, Тында, Шимановск и ЗАТО Циолковский, а также Прогресс. На проект в этом году выделили более 240 миллионов рублей, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ области.

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#Сковородино #строительство #ЖКХ #отдых

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    4 часа назад

    Надо будет съездить в Сковородину, посмотреть. )

  • Амурский ГПЗшник

    Амурский ГПЗшник
    3 часа назад

    Далековато ехать до Сковородины

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Не в одном Сковородином есть фонтан

  • Abrvalg

    Abrvalg
    1 час назад

    лучше бы сам город облагородили. В Сковородине, как после войны - тлен и упадок. А они фонтан забабахали

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