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сегодня, 13:37 4

Прокуратура начала проверку в связи с подтоплением гимназии № 25

Прокуратура начала проверку в связи с подтоплением гимназии № 25
Фото: instagram.com/prokamur/

Утром 4 сентября подтопленной оказалась электрощитовая в благовещенской гимназии № 25. Школьников эвакуировали из здания – оно обесточено, идет откачка воды. В ходе прокурорской проверки выяснят, какие меры и насколько оперативно принимались ведомствами для ликвидации аварийной ситуации.

Установлено, что затопление произошло в результате неблагоприятных погодных явлений, сообщает амурская прокуратура.

В образовательное учреждение выехали работники прокуратуры Благовещенска, которые проверяют своевременность и полноту мер, принимаемых уполномоченными ведомствами в целях ликвидации аварийной ситуации.

В настоящее время гимназия остаётся обесточенной, 600 учеников эвакуированы, производится откачка воды. Вопрос организации образовательного процесса также находится на контроле прокуратуры.

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#большая вода #дети #закон #образование #погода #происшествия #школа

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Комментарии
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  • Картина маслом

    Картина маслом
    4 часа назад

    Дороги проваливаются, тонут, деревья падают на машины и проезжую часть, школы топит, урожая не будет, он утонул. Область живёт!

  • Oldlord

    Oldlord
    4 часа назад

    Прокуратуре можно было не выезжать на место.

    Просто запросить в администрации схему городской ливневой канализации и отчёты о её ремонтах и развитии.

  • Себастьян Самуэльссон

    Себастьян Самуэльссон
    3 часа назад

    Чего разнылись. Нытики. Валите отседа, если что-то не нравится. Воздух чище будет. Только газом, нефтью и гептилом чуток пофанит. И всё. Область не при чем: циклон-тайфун сформировался в Азии, а к нам зашёл, потому что заблудился, а не потому что тут ГЭСы поналяпали и леса повырубали. И ледники офонарели и таять ни с того, ни с сего надумали. И вообще, картошку жрите. В этом году погода как никогда подсобила прекрасному урожаю бульбы.

  • Suvorik

    Suvorik
    2 часа назад

    "Установлено, что затопление произошло в результате неблагоприятных погодных явлений , сообщает прокуратура "

    Ай, молодца! Установили-таки! :)))))

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