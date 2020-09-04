Прокуратура начала проверку в связи с подтоплением гимназии № 25
Утром 4 сентября подтопленной оказалась электрощитовая в благовещенской гимназии № 25. Школьников эвакуировали из здания – оно обесточено, идет откачка воды. В ходе прокурорской проверки выяснят, какие меры и насколько оперативно принимались ведомствами для ликвидации аварийной ситуации.
Установлено, что затопление произошло в результате неблагоприятных погодных явлений, сообщает амурская прокуратура.
В образовательное учреждение выехали работники прокуратуры Благовещенска, которые проверяют своевременность и полноту мер, принимаемых уполномоченными ведомствами в целях ликвидации аварийной ситуации.
В настоящее время гимназия остаётся обесточенной, 600 учеников эвакуированы, производится откачка воды. Вопрос организации образовательного процесса также находится на контроле прокуратуры.
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