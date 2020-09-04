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В Райчихинске открыли мемориал героям Великой Отечественной войны

В Райчихинске открыли мемориал героям Великой Отечественной войны

В четверг, 3 сентября, в Райчихинске в день окончания Второй мировой войны состоялась «Вахта памяти» — церемония открытия памятных стел воинам-райчихинцам, награждённым высшими военными наградами Советского Союза.

Ими стали Герой Советского Союза, майор, военный штурман эскадрильи 101-го авиационного полка дальнего действия Николай Покачалов и гвардии сержант 8-й гвардейской армии, орденоносец «Красной Звезды» и ордена Славы 3-й степени Андрей Дьяченко.

К мемориальному комплексу также возложили венок и цветы.

С предложением увековечить память землякам выступили Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов города Райчихинска и Городской краеведческий музей. Помощь в создании мемориального комплекса оказала компания «Русский Уголь». Также поддержку оказали администрация города Райчихинска и горняки Приамурья.

На церемонии открытия мемориала выступил заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам АО «Амурский уголь» Евгений Матлаускас.

— В последние годы стало доброй традицией ко Дню Великой Победы проводить работы по сооружению, реконструкции, ремонту и благоустройству памятников, памятных стел, обелисков. АО «Амурский уголь» не может оставаться в стороне от этих великих дел. В этом году мы поддержали инициативу Совета ветеранов города Райчихинска, администрации городского округа и оказали благотворительную помощь в реализации данного проекта. Хочется надеяться, что памятные стелы будут местом всеобщей гордости и преклонения перед подвигом наших дедов и прадедов. Горняки Приамурья и впредь будут проводить работы по озеленению и благоустройству этого священного места, — рассказал Евгений Матлаускас.

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#история #память #Райчихинск

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