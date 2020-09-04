С начала сентября в Благовещенске выпало больше месячной нормы осадков

С начала сентября в Благовещенске уже превышена месячная норма осадков: выпало 78 миллиметров при норме в 72 миллиметра, из них 60 миллиметров – в минувшие сутки. Дождь с 3 на 4 сентября поставил новый рекорд, за ночь выпало 52 миллиметра осадков. Предыдущий рекорд 4 сентября был зафиксирован в 1985 году, когда за сутки выпало всего 35,8 миллиметра дождя.

В южных и центральных районах области выпало от 22 до 49 миллиметров осадков. Больше всего осадков на утро 4 сентября зафиксировано в Благовещенском и Ивановском районах. Здесь выпало 56-60 миллиметров дождя, что составляет 80 % от месячной нормы.

При этом синоптики не спешат подводить окончательные итоги, по области еще ожидаются ливни, сообщает Амурский гидрометцентр.

Ночной ливень синоптики связывают с влиянием тайфуна «Майсак», который накануне пришёл в Приморье.