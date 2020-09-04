Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:06 0

С начала сентября в Благовещенске выпало больше месячной нормы осадков

С начала сентября в Благовещенске выпало больше месячной нормы осадков

С начала сентября в Благовещенске уже превышена месячная норма осадков: выпало 78 миллиметров при норме в 72 миллиметра, из них 60 миллиметров – в минувшие сутки. Дождь с 3 на 4 сентября поставил новый рекорд, за ночь выпало 52 миллиметра осадков. Предыдущий рекорд 4 сентября был зафиксирован в 1985 году, когда за сутки выпало всего 35,8 миллиметра дождя.

В южных и центральных районах области выпало от 22 до 49 миллиметров осадков. Больше всего осадков на утро 4 сентября зафиксировано в Благовещенском и Ивановском районах. Здесь выпало 56-60 миллиметров дождя, что составляет 80 % от месячной нормы.

При этом синоптики не спешат подводить окончательные итоги, по области еще ожидаются ливни, сообщает Амурский гидрометцентр.

Ночной ливень синоптики связывают с влиянием тайфуна «Майсак», который накануне пришёл в Приморье.

Просмотров всего: 3607

#большая вода #погода

распечатать


Происшествия

В Приморье плавучий кран с экипажем выбросило на берег – есть погибшие
Общество

В Амурской области на выходных сохранится неустойчивая погода: прогноз погоды на 5 сентября
Общество 1

Тайфун «Майсак» будет «трепать» Амурскую область ещё два дня
Происшествия 4

Прокуратура начала проверку в связи с подтоплением гимназии № 25
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь