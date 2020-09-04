Заключительный этап конкурса «Ученик года-2020» пройдёт в онлайн-формате

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За право стать «Учеником года» претендуют 57 школьников Амурской области. Все они вышли в финал в первом заочном этапе среди муниципалитетов Приамурья.

Первый этап прошёл в апреле этого года. Он выявил талантливых и одарённых детей с помощью тестирования по предметным областям. В отборе принимали учащиеся 8-10 классов.

Заключительный этап перенесли на осень в связи с пандемией. Он пройдет с 7 по 10 сентября в онлайн-формате.

Организатор конкурса — министерство образования и науки Амурской области. А проведёт его ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» и центр выявления и поддержки одаренных детей «Вега».

Итоги конкурса определят эксперты. В их число войдут представители организаций высшего образования, законодательной власти Приамурья и специалисты предприятий области и общественных организаций, сообщает региональный модельный центр.