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4сентября
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сегодня, 12:53 0

Заключительный этап конкурса «Ученик года-2020» пройдёт в онлайн-формате

Заключительный этап конкурса «Ученик года-2020» пройдёт в онлайн-формате
Фото: pixabay.com

За право стать «Учеником года» претендуют 57 школьников Амурской области. Все они вышли в финал в первом заочном этапе среди муниципалитетов Приамурья.

Первый этап прошёл в апреле этого года. Он выявил талантливых и одарённых детей с помощью тестирования по предметным областям. В отборе принимали учащиеся 8-10 классов.

Заключительный этап перенесли на осень в связи с пандемией. Он пройдет с 7 по 10 сентября в онлайн-формате.

Организатор конкурса — министерство образования и науки Амурской области. А проведёт его ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» и центр выявления и поддержки одаренных детей «Вега».

Итоги конкурса определят эксперты. В их число войдут представители организаций высшего образования, законодательной власти Приамурья и специалисты предприятий области и общественных организаций, сообщает региональный модельный центр.

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#дети #жизнь #конкурсы #школа

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