118 приусадебных участков остаются в Приамурье подтопленными

Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

На территории Амурской области в пяти муниципальных образованиях подтопленными остаются 118 приусадебных участков, а также один участок автомобильной дороги в Серышевском районе. Без транспортного сообщения населенных пунктов нет. За прошедшие сутки от воды освободилось 22 приусадебных участка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

В Благовещенске в пункте временного размещения продолжают находиться два человека. Еще пять ПВР обустроены в Белогорске, селах Ромны, Пригородное, Серышево и Овсянка.

Оперативный штаб Приамурья продолжает круглосуточно контролировать ситуацию с наводнением. В ликвидации последствий дождевого паводка задействовано 91 человек и 38 единиц техники, в том числе два плавсредства.