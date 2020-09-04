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4сентября
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сегодня, 11:55 0

Заявки на участие в грантовом конкурсе СИБУРа принимают до 25 октября

СИБУР объявил грантовый конкурс социально значимых проектов в рамках программы «Формула хороших дел». В ней впервые смогут поучаствовать общественники из Свободного и Благовещенска.

Желающих побороться за гранты от СИБУРа ждут до 25 октября включительно. Заявки принимаются на сайте. К участию в конкурсе приглашаются некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения социальной сферы. Победителей определит жюри, сообщает официальный сайт СИБУРа.

— Пандемия, наглядно показала важность взаимовыручки. Для нас эта ситуация послужила подтверждением правильности курса в области развития СИБУРа и поддержки социнициатив. Компания и участники «Формулы хороших дел» объединили усилия и нашли оптимальные решения. Мы рассчитываем на преобразование социальной среды в регионах деятельности СИБУРа. Компания продолжит поддержку проектов новых возможностей и повышения качества жизни, — рассказал директор обеспечения поддержки бизнеса в регионах присутствия СИБУРа Станислав Каспаров.

Этой осенью для заявителей пройдёт цикл вебинаров и серия обучающих рассылок. Они помогут участникам программы приобрести знания и навыки. А также найти способы получения дополнительной поддержки, решить вопросы развития проектов.

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#конкурсы

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