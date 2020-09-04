Первый кредит по льготным условиям выдан на строительство на «дальневосточном гектаре»

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Семья из Белогорского района смогла получить льготную ипотеку под 2% на строительство жилого дома на земле, полученной по программе «Дальневосточный гектар». Получатель кредита Иван Андриука рассказал, что о льготной программе ипотечного кредитования узнал в процессе оформления документов на получение дальневосточного гектара.



– На тот момент уже планировал строиться потихоньку, хотелось свой дом. И именно в этот момент я узнал про возможность взять льготную ипотеку. Так удачно сложилось, что все документы для участия в программе у меня уже были готовы – поэтому я сразу решил подать их. И всё получилось! Можно сказать, что повезло. Сейчас на участке уже строю стены первого этажа, в этом году планирую доделать «коробку» своего будущего дома, вставить окна и двери, а следом – займусь и установкой отопления. Планов и работы впереди очень много! – рассказал Иван Андриука.

Заявки на льготную ипотеку под 2 % для строительства жилья подали уже больше 60 семей, 12 из которых являются обладателями земли по программе «Дальневосточный гектар», сообщает пресс-служба минэкономразвития области.