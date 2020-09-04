Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:29 0

Первый кредит по льготным условиям выдан на строительство на «дальневосточном гектаре»

Первый кредит по льготным условиям выдан на строительство на «дальневосточном гектаре»
Фото: pixabay.com

Семья из Белогорского района смогла получить льготную ипотеку под 2% на строительство жилого дома на земле, полученной по программе «Дальневосточный гектар». Получатель кредита Иван Андриука рассказал, что о льготной программе ипотечного кредитования узнал в процессе оформления документов на получение дальневосточного гектара.

– На тот момент уже планировал строиться потихоньку, хотелось свой дом. И именно в этот момент я узнал про возможность взять льготную ипотеку. Так удачно сложилось, что все документы для участия в программе у меня уже были готовы – поэтому я сразу решил подать их. И всё получилось! Можно сказать, что повезло. Сейчас на участке уже строю стены первого этажа, в этом году планирую доделать «коробку» своего будущего дома, вставить окна и двери, а следом – займусь и установкой отопления. Планов и работы впереди очень много! – рассказал Иван Андриука.

Заявки на льготную ипотеку под 2 % для строительства жилья подали уже больше 60 семей, 12 из которых являются обладателями земли по программе «Дальневосточный гектар», сообщает пресс-служба минэкономразвития области.

Просмотров всего: 198

#строительство

распечатать


Общество 1

В Приамурье на средства инициативного бюджетирования продолжают благоустраивать сёла

Общество 6

Василий Орлов побывал на открытии выставочного зала в Благовещенске (фото)

Общество

Выплаты обманутым дольщикам предлагают не облагать налогом
Общество 2

Перекрёсток Ленина – Шевченко в Благовещенске закроют до конца месяца
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь