81-летняя амурчанка ушла за грибами и не вернулась

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81-летняя жительница села Зеленый бор ушла за грибами утром 3 сентября и не вернулась. До обеда родственники искали ее своими силами, после обратились за помощью к полицейским. К 17.00 на поиски вышли пожарные ПЧ-62 поселка Поярково, а также полицейские и добровольцы.

– Возле поселка Зеленый бор есть лесополоса, окруженная полями и болотами. Именно туда искать грибы и пошла пенсионерка. Искать было не просто: высокая трава, дождь и темное время суток. Однако люди прошли всю лесополосу, это 8-10 гектаров. Безрезультатно, – рассказал начальник части ПЧ-62 п. Поярково Виктор Гудзяк.

Как сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности, сегодня с утра поиски продолжаются.